Рычащую белку показали на видео

Белки издают различные звуки, они могут щебетать и щелкать. А некоторые представители рыжих грызунов могут даже рычать. Видео, на котором запечатлен лесной зверек, выражающий недовольство, подобно собаке, рыком, появилось в распоряжении Telegram-канала «Лента добра».

На записи видно, что белка рычит на человека, как бы предупреждая его не приближаться.

«С этой белкой лучше не шутить. Иначе она зарычит на вас, как самый страшный хищник», – говорится в публикации.