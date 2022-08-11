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1 час назад

Рычащую белку показали на видео

Денис Фьючин

Белки издают различные звуки, они могут щебетать и щелкать. А некоторые представители рыжих грызунов могут даже рычать. Видео, на котором запечатлен лесной зверек, выражающий недовольство, подобно собаке, рыком, появилось в распоряжении Telegram-канала «Лента добра».

На записи видно, что белка рычит на человека, как бы предупреждая его не приближаться.

«С этой белкой лучше не шутить. Иначе она зарычит на вас, как самый страшный хищник», – говорится в публикации.

Ранее Московский зоопарк опубликовал видео с кувыркающейся пандой. Бамбуковый мишка разыгрался в вольере не глазах у посетителей.

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