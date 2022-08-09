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1 час назад

Забавы панды Жуи показали на видео в Московском зоопарке

Денис Фьючин

Панда Жуи устроила забавы с мячом и водой в Московском зоопарке. Животное весело игралось на глазах у публики, совершая кувырки и плескаясь в воде. Соответствующее видео размещено на странице столичного заведения во «ВКонтакте».

«Жуи и Диндин, конечно, поспать любят. Кто ж не любит…но они бывают и очень веселыми, игривыми. Посмотрите, как Жуи бегает с мячом и играет с водой», – говорится в публикации.

В конце июля прибывшие из Китая бамбуковые медведи Жуи и Диндин отпраздновали день рождения. Самцу исполнилось шесть лет, а самке – пять.

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