Забавы панды Жуи показали на видео в Московском зоопарке

Панда Жуи устроила забавы с мячом и водой в Московском зоопарке. Животное весело игралось на глазах у публики, совершая кувырки и плескаясь в воде. Соответствующее видео размещено на странице столичного заведения во «ВКонтакте».
«Жуи и Диндин, конечно, поспать любят. Кто ж не любит…но они бывают и очень веселыми, игривыми. Посмотрите, как Жуи бегает с мячом и играет с водой», – говорится в публикации.
В конце июля прибывшие из Китая бамбуковые медведи Жуи и Диндин отпраздновали день рождения. Самцу исполнилось шесть лет, а самке – пять.