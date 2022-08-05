Пока вы не уснули: реакция Китая на призыв Зеленского и повод для мировой войны

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FT назвала визит Пелоси на Тайвань поводом для мировой войны

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать поводом для начала новой мировой войны. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на газету Financial Times. По мнению автора статьи, геостратегические катастрофы не случаются из воздуха, для этого достаточно вспомнить Первую Мировую войну.

Китай проигнорировал желание Зеленского лично поговорить с Цзиньпином

Власти Китая не стали напрямую отвечать на просьбу президента Украины Владимира Зеленского провести личный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Ura.ru. МИД КНР в своем заявлении, опубликованном на официальном сайте, ограничился общими формулировками о тесных связях с Украиной.

Лавров направил письмо генсеку ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направил генсеку ООН Антониу Гуттеришу письменное обращение, в котором заявил о пренебрежении США обязанностями страны-хозяйки штаб-квартиры организации. Как сообщает ТАСС, глава ведомства напомнил о юридических обязательствах Вашингтона перед ООН и его участниками.

Рубль потерял позиции к доллару

Российская валюта теряет позиции к доллару, которые наблюдались на самом открытии торгов. Однако евро все еще снижается, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск торгуется по 60,35 рубля, евро опускается на 22 копейки, до 61,28 рубля. Минутами ранее курс американской валюты падал до 60,07 рубля.

Названо место «главного боя» между Россией и США

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Основной бой между Россией и США развернется в Польше. Об этом пишет Евразия Daily со ссылкой на польское издание Dziennik Polityczny. По словам автора Ханны Крамер, целью США является создание горячей точки в Европе, чтобы в очередной раз «поиграть мускулами» перед Россией. Она отмечает, что Украина стала первым крупным американским проектом против РФ, затем это коснется и Польши. Основанием для этого станет то же, что и на Украине – «ненависть к русским».

Канадский министр поспорил с Украиной из-за транзита газа

Транзит российского газа через территорию Украины не способен заменить для ФРГ «Северный поток». Об этом заявил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в ходе выступления перед законодателями, передает агентство Bloomberg. Он счел нерабочей схему, при которой власти страны рассчитывали бы на поставки газа через Украину в качестве альтернативного варианта. Именно так он прокомментировал слова украинского руководства, которое осудило решение Канады передать Германии турбины для «Северного потока».

Разбогатевший на масках британский миллионер загадочно погиб у берегов Сардинии

Британский миллионер Дин Кронсбейн таинственно погиб у берегов Сардинии. Как сообщает «КП», частная яхта предпринимателя, который значительно увеличил свое состояние на торговле защитными масками, разбилась о рифы. По словам очевидцев, судно «Великая любовь», на котором находился 61-летний бизнесмен, его супруга и дочь врезалась в подводные камни на полном ходу — из-за мощного удара у нее полностью оторвало носовую часть. Мужчина скончался на месте, его родные получили тяжелые травмы.

Кто такая Бриттни Грайнер, осужденная в РФ за наркотики

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер приговорена в России к девяти годам колонии за перевозку гашишного масла. Такое решение 4 августа вынес Химкинский городской суд. Американский президент Джо Байден заявил, что это неприемлемый приговор, и призвал освободить спортсменку, передает радио Sputnik.

У российских автомобилистов набирает популярность тонировка «по-ирански»

Среди российских автомобилистов набирает популярность «иранская тонировка». Как сообщает «Автовзгляд», она представляет собой пленку со светопропускаемостью от 5 до 15%, которая скручивается в рулон и прикрепляется к стеклу на несколько присосок. Первоначально они выпускались для грузовиков — если водитель, находясь на стоянке не хотел опускать плотные занавески, он просто мог раскрутить затемненную шторку. Однако в последнее время их стали приобретать владельцы фургонов и минивэнов — ожидая погрузки их можно опустить, а после снова поднять.

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