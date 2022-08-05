Эрдоган вылетел в Сочи не один

Президент Турции Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в составе большой делегации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Ранее в Сочи прибыл президент России Владимир Путин. Кроме встречи с турецким коллегой он также может провести переговоры по внутрироссийским вопросам.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина вылетел в Сочи, Россия, на частном самолете "ТУР" в 13.00 (совпадает с мск)», - сообщило агентство.

В делегацию входят глава МИД Турци Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр финансов и казначества Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан, директор по связям с общественностью администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, а также глава оборонной промышленности администрации президента Исмаил Демир.

«Президент Эрдоган обменяется мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, а также двусторонним отношениям между Турцией и Россией в ходе встреч, которые он проведет со своим российским коллегой в рамках однодневной программы», - говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудят ситуации на Украине и в Сирии, вопросы торгово-экономического взаимодействия и другие.