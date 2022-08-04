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52 минуты назад

За купающимся в бассейне отеля слоненком прибежало все стадо. Видео

Денис Фьючин

Слоненок едва не потерялся, когда отстал от стада, решив искупаться в бассейне. Но за малышом тут же примчались его старшие сородичи. На забавный инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующее видео.

В Южной Африке слоненок проник на территорию отеля и захотел приятно провести время в местном бассейне. Однако взрослые заметили отсутствие детеныша и тут же бросились на его поиски. В итоге все стадо прибежало к гостинице забрать потерявшегося слоненка.

Ранее сообщалось, что водители заметили стаю оленей у Калужского шоссе.

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