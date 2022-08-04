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40 минут назад

Стаю оленей сняли на видео у Калужского шоссе

Денис Фьючин

Стаю пятнистых оленей заметили у Калужского шоссе. Беззаботно пасущихся у обочины оживленной магистрали животных сняли на видео мимо проезжающие автомобилисты. Соответствующая запись опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Стая оленей выбежала к Калужскому шоссе», – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать семь парнокопытных у дороги. Откуда они пришли, не уточняется.

Летом прошлого года семейство олених было замечено в Новой Москве.

Ранее сообщалось, что выращенный женщиной дикий кролик заходит в гости к своей спасительнице.

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