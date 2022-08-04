Стаю оленей сняли на видео у Калужского шоссе

Стаю пятнистых оленей заметили у Калужского шоссе. Беззаботно пасущихся у обочины оживленной магистрали животных сняли на видео мимо проезжающие автомобилисты. Соответствующая запись опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Стая оленей выбежала к Калужскому шоссе», – говорится в сообщении.
На кадрах можно наблюдать семь парнокопытных у дороги. Откуда они пришли, не уточняется.
Летом прошлого года семейство олених было замечено в Новой Москве.
Ранее сообщалось, что выращенный женщиной дикий кролик заходит в гости к своей спасительнице.