Западные СМИ о визите Пелоси на Тайвань: "хождение по краю пропасти"

Ряд ведущих западных СМИ подвергли критике посещение Тайваня спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В частности, канал CNN считает, что этот шаг — "хождение по краю пропасти". Перевод материалов размещен на сайте ИноСМИ.

Пелоси 2-3 августа посетила Тайвань, несмотря на протест Китая, который считает остров своей территорией. Политик провела в Китайской Республике 19 часов 20 минут. Этот визит усилил геополитическую напряженность в регионе. С 4 августа Пекин ограничивает полеты в шести районах вокруг Тайваня — там будут проводиться учения. Военный эксперт Алексей Ленков сказал в беседе с РИА Новости, что под видом этих маневров КНР может ввести блокаду острова.

В комментарии CNN говорится, что приезд Пелоси в Тайбэй, может вывести из-под контроля геополитическую дуэль между Пекином и Вашингтоном. Произошедшее показывает, как легко можно воспламенить страсти в Китае и США, отмечает канал. По утверждению CNN, приезд американского парламентария на Тайвань — наиболее рискованное "хождение по краю пропасти" за десятилетия.

В материале при этом подчеркивается, что смысл визита Пелоси, очевидно, не сводится к отдельно взятому территориальному спору. Его смысл — намерение США защитить демократию и собственное превосходство по всему миру, заключает CNN.

Обозреватель Томас Фридман из The New York Times в свою очередь написал, что никакой пользы из визита Пелоси в Тайбэй не получится. По его мнению, из-за этого шага на Тайване не станет более безопасно и процветание не начнется, однако может случиться много негатива.

Журнал LePoint пишет, что по совпадению практически одновременно с Пелоси на острове присутствовала делегация сенаторов из Франции, включая главы Минобороны этой страны Алена Ришара. Отмечается, что приезд парламентариев был согласован еще в прошлом году. Ришар в комментарии изданию отметил, что на фоне китайско-тайваньского кризиса Пекин, несомненно, зайти далеко. Китай не один раз утверждал, что может использовать военную силу в случае, если Тайбэй продолжит провокации, напомнил сенатор.

Der Spiegel пишет, что приезд американской конгрессвумен на остров стал лишь спусковым механизмом для нового роста напряженности. При этом Пелоси и ее команда постарались держать мир в неведении и напряжении, отмечает журнал.