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9 минут назад

Самолет Пелоси покинул Тайвань

Никита Бородкин

Самолет со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси покинул Тайвань и направился в Сеул. Как сообщает РИА Новости, всего политик провела на острове 19 часов 20 минут.

Самолет Пелоси покинул Тайвань
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель с 1 по 5 августа ушел в отпуск, а потому встречи с Пелоси не ожидается. Незадолго до вылета политика с американской базы в Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика.

Напомним, что приезд политика серьезно обострил отношения между США и Китаем. Еще до визита в КНР заявили, что прилет Пелоси недопустим и Пекин примет в ответ самые жесткие меры. В китайских газетах призывали сбить правительственный борт, чтобы не допустить посадки спикера в Тайбэе.

2 августа Пелоси все же прилетела на остров. В ответ Народная освободительная армия Китая (НОАК) объявила о масштабных учениях вокруг Тайваня, а в МИД пообещали принять ответные меры в ближайшее время. При этом в США подчеркнули, что все еще придерживаются политики «единого Китая».

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