Самолет Пелоси покинул Тайвань

Самолет со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси покинул Тайвань и направился в Сеул. Как сообщает РИА Новости, всего политик провела на острове 19 часов 20 минут.

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Отмечается, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель с 1 по 5 августа ушел в отпуск, а потому встречи с Пелоси не ожидается. Незадолго до вылета политика с американской базы в Окинаве в воздух поднялись шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика.

Напомним, что приезд политика серьезно обострил отношения между США и Китаем. Еще до визита в КНР заявили, что прилет Пелоси недопустим и Пекин примет в ответ самые жесткие меры. В китайских газетах призывали сбить правительственный борт, чтобы не допустить посадки спикера в Тайбэе.