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52 минуты назад

К чему приведет визит Пелоси на Тайвань

Елена Прошина

После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай будет все чаще игнорировать «срединную линию» в Тайваньском проливе и может оспорить фактические территориальные воды острова. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.

К чему приведет визит Пелоси на Тайвань
Фото: ReutersReuters

По мнению автора статьи Алекса Ло, игра на публику и пиар Пелоси только еще больше обостряют и без того опасную ситуацию в регионе. Так, после ее визита Китай все больше будет пренебрегать неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с Тайванем.

В частности, Пекин может все чаще игнорировать так называемую «срединную линию» в Тайваньском проливе, которая является опознавательной зоной противовоздушной обороны (ОЗПВО) острова. Также КНР может поступить и с морской исключительной экономической зоной Тайваня. Более того, Китай может даже оспорить фактические территориальные воды острова.

Напомним, МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что данная встреча нарушает принцип «одного Китая» и негативно сказывается на положении китайско-американских отношений.

В свою очередь, сама Пелоси считает «большая шумиха» вокруг ее визита на остров вызвана тем, что она занимает большую должность в своей стране. Она также отметила, что Китай никак не отреагировал на визит в Тайвань членов Конгресса США в начале года. В частности, регион посещал политик Мендес из Комитета по международным отношениям.

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