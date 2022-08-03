К чему приведет визит Пелоси на Тайвань

После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай будет все чаще игнорировать «срединную линию» в Тайваньском проливе и может оспорить фактические территориальные воды острова. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.
По мнению автора статьи Алекса Ло, игра на публику и пиар Пелоси только еще больше обостряют и без того опасную ситуацию в регионе. Так, после ее визита Китай все больше будет пренебрегать неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с Тайванем.
В частности, Пекин может все чаще игнорировать так называемую «срединную линию» в Тайваньском проливе, которая является опознавательной зоной противовоздушной обороны (ОЗПВО) острова. Также КНР может поступить и с морской исключительной экономической зоной Тайваня. Более того, Китай может даже оспорить фактические территориальные воды острова.
Напомним, МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что данная встреча нарушает принцип «одного Китая» и негативно сказывается на положении китайско-американских отношений.
В свою очередь, сама Пелоси считает «большая шумиха» вокруг ее визита на остров вызвана тем, что она занимает большую должность в своей стране. Она также отметила, что Китай никак не отреагировал на визит в Тайвань членов Конгресса США в начале года. В частности, регион посещал политик Мендес из Комитета по международным отношениям.