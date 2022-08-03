К чему приведет визит Пелоси на Тайвань

После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай будет все чаще игнорировать «срединную линию» в Тайваньском проливе и может оспорить фактические территориальные воды острова. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на гонконгское издание South China Morning Post.

Фото: Reuters Reuters

По мнению автора статьи Алекса Ло, игра на публику и пиар Пелоси только еще больше обостряют и без того опасную ситуацию в регионе. Так, после ее визита Китай все больше будет пренебрегать неофициальным нормам, благодаря которым до сих пор удавалось сохранить мир с Тайванем.

В частности, Пекин может все чаще игнорировать так называемую «срединную линию» в Тайваньском проливе, которая является опознавательной зоной противовоздушной обороны (ОЗПВО) острова. Также КНР может поступить и с морской исключительной экономической зоной Тайваня. Более того, Китай может даже оспорить фактические территориальные воды острова.

Напомним, МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что данная встреча нарушает принцип «одного Китая» и негативно сказывается на положении китайско-американских отношений.