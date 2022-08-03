На улице в Стамбуле заметили самую жизнерадостную собаку. Беззаботно развлекающегося с воздушным шариком пса сняли на видео. Соответствующая запись оказалась в распоряжении Telegram-канала «Лента добра».

На кадрах видно, как четвероногий житель Турции подбрасывает вверх красный шар в виде сердца.

«Для счастья ему понадобился лишь воздушный шарик и больше ничего», – отмечается в публикации к ролику.

Ранее сообщалось, что в США дикий кролик прибегает в гости к женщине, которая его вырастила. Животное почти каждый день наведывается поиграть на заднем дворе.