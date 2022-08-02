Выращенный женщиной дикий кролик заходит к ней в гости. Видео

В США женщина вырастила потерявшего мать дикого кролика. Животное смогло адаптироваться к жизни вне домашних условий, но каждый день навещает свою спасительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.

Американка обнаружила маленькое существо на заднем дворе своего дома. По всей вероятности, детеныш потерял свою родительницу, и тогда жительница США стала заботиться о кролике. Однако через некоторое время млекопитающие научилось жить в природе без помощи человека, но все равно почти каждый день оно прибегает на задний двор своей бывшей опекунши и играет там.