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24 минуты назад

Выращенный женщиной дикий кролик заходит к ней в гости. Видео

Денис Фьючин

В США женщина вырастила потерявшего мать дикого кролика. Животное смогло адаптироваться к жизни вне домашних условий, но каждый день навещает свою спасительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший соответствующие кадры.

Американка обнаружила маленькое существо на заднем дворе своего дома. По всей вероятности, детеныш потерял свою родительницу, и тогда жительница США стала заботиться о кролике. Однако через некоторое время млекопитающие научилось жить в природе без помощи человека, но все равно почти каждый день оно прибегает на задний двор своей бывшей опекунши и играет там.

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