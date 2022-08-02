Афганистан получил $40 млн помощи после ликвидации аз-Завахири

Центральный банк Афганистана получил гуманитарную помощь в виде $40 млн наличными. Это произошло на следующий день после ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России организация) Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на местные издания.
«Сегодня в Кабул прибыла еще одна посылка наличными в размере 40 миллионов долларов США в рамках серии гуманитарной помощи международного сообщества. На этой неделе посылка с денежной помощью уже во второй раз достигает Афганистана и доставляется в один из коммерческих банков страны», – сообщает ЦБ Афганистана.
Также указывается, что Афганистан выражает признательность мировому сообществу за оказанную финансовую помощь.
Напомним, что ранее вооружённые силы США ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.