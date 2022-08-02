Афганистан получил $40 млн помощи после ликвидации аз-Завахири

«Сегодня в Кабул прибыла еще одна посылка наличными в размере 40 миллионов долларов США в рамках серии гуманитарной помощи международного сообщества. На этой неделе посылка с денежной помощью уже во второй раз достигает Афганистана и доставляется в один из коммерческих банков страны», – сообщает ЦБ Афганистана.