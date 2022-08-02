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55 минут назад

Афганистан получил $40 млн помощи после ликвидации аз-Завахири

Елена Прошина

Центральный банк Афганистана получил гуманитарную помощь в виде $40 млн наличными. Это произошло на следующий день после ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России организация) Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на местные издания.

Афганистан получил $40 млн помощи после ликвидации аз-Завахири
Фото: соцсетисоцсети

«Сегодня в Кабул прибыла еще одна посылка наличными в размере 40 миллионов долларов США в рамках серии гуманитарной помощи международного сообщества. На этой неделе посылка с денежной помощью уже во второй раз достигает Афганистана и доставляется в один из коммерческих банков страны», – сообщает ЦБ Афганистана.

Также указывается, что Афганистан выражает признательность мировому сообществу за оказанную финансовую помощь.

Напомним, что ранее вооружённые силы США ликвидировали главаря террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.

В мире,Аль-Каида,
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