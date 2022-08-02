СМИ раскрыли подробности ликвидации главы «Аль-Каиды»

Операция вооруженных сил США по ликвидации главы «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация) Аймана аз-Завахири была организована по примеру операции против Усамы бен Ладена. Это выяснила газета The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

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По информации издания, американская разведка создала реальную модель жилища главы террористической организации, чтобы просчитать варианты точечного ракетного удара по зданию. С готовой моделью и расчетами ознакомили главу США Джо Байдена и его советников, которые одобрили операцию.

Напомним, что утром 2 августа Байден рассказах о ходе контртеррористической операции в Афганистане. Благодаря точному ракетному удару террорист был ликвидирован, когда находился на балконе своего дома.