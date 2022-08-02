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26 минут назад

СМИ раскрыли подробности ликвидации главы «Аль-Каиды»

Никита Бородкин

Операция вооруженных сил США по ликвидации главы «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация) Аймана аз-Завахири была организована по примеру операции против Усамы бен Ладена. Это выяснила газета The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

СМИ раскрыли подробности ликвидации главы «Аль-Каиды»
Фото: ReutersReuters

По информации издания, американская разведка создала реальную модель жилища главы террористической организации, чтобы просчитать варианты точечного ракетного удара по зданию. С готовой моделью и расчетами ознакомили главу США Джо Байдена и его советников, которые одобрили операцию.

Напомним, что утром 2 августа Байден рассказах о ходе контртеррористической операции в Афганистане. Благодаря точному ракетному удару террорист был ликвидирован, когда находился на балконе своего дома.

Напомним, что боевик долгое время был заместителем Усамы бен Ладена. После его ликвидации в 2011 году он взял на себя управление террористической организацией.

Армия,Джозеф Байден,Аль-Каида,
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