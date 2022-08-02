СМИ раскрыли подробности ликвидации главы «Аль-Каиды»

Операция вооруженных сил США по ликвидации главы «Аль-Каиды» (запрещенная в России организация) Аймана аз-Завахири была организована по примеру операции против Усамы бен Ладена. Это выяснила газета The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.
По информации издания, американская разведка создала реальную модель жилища главы террористической организации, чтобы просчитать варианты точечного ракетного удара по зданию. С готовой моделью и расчетами ознакомили главу США Джо Байдена и его советников, которые одобрили операцию.
Напомним, что утром 2 августа Байден рассказах о ходе контртеррористической операции в Афганистане. Благодаря точному ракетному удару террорист был ликвидирован, когда находился на балконе своего дома.
Напомним, что боевик долгое время был заместителем Усамы бен Ладена. После его ликвидации в 2011 году он взял на себя управление террористической организацией.