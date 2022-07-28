Оценена вероятность военного конфликта КНДР с США и Южной Кореей

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о полной готовности страны к военному столкновению с США и уничтожению армии Южной Кореи.





Для корейцев вторая корейская война была бы национальной катастрофой. Даже с применением обычных вооружений, без ядерного оружия. Территория Южной Кореи равна территории нашей



Естественно, северокорейцы понимают, что раз на юге находятся американские войска, значит, они подвергнутся очень серьезному ответному удару, который может привести к утрате северокорейской государственности. Поэтому пока, к счастью, эти заявления Ким Чен Ына - упреждающие, нацеленные на то, чтобы не допустить конфликта, нежели заявления, которые свидетельствуют о готовности развязать какой-то серьезный кризис. Будем надеяться, что этот всплеск межкорейского обострения все же закончится, как это уже не раз бывало ранее, что дело перейдет в переговорное русло, опять к поискам взаимоприемлемого компромисса. Он искался много раз. И история показывает, что корейцы могут договариваться, когда хотят. Ведь у них в начале 90-х годов после распада Советского Союза был такой пример. Они заключили соглашение о примирении, о ненападении, обменах и сотрудничестве. Это очень хороший документ, где прописано множество направлений взаимодействия. Были и межкорейские саммиты - в 2000, 2007 и 2018 годах. Впервые было подписано и соглашение о мерах военного доверия в районе демилитаризованной зоны, которая разделяет обе стороны. То есть корейцы в принципе показали, что они могут договариваться. Но, к сожалению, пока у них плохо с имплементацией, с реализацией достигнутых договоренностей.



В Северной Корее устойчивая власть, которая не меняет политику каждые 4-5 лет, как это происходит в Соединенных Штатах и в Южной Корее. Вот при Клинтоне были какие-то разговоры, подписали рамочное соглашение, после чего (на пост президента США) пришел

Разумеется, северокорейцы не собираются ни на кого нападать. Они со времен конфликта в Ираке всерьез опасаются того, что американцы могут нанести обезоруживающий удар. И мы знаем, это известный факт, что такие планы рассматривались еще во времена президентства Билла Клинтона . Тогда пришлось вмешаться южнокорейскому президенту и сказать, что этого делать не надо, потому что в этом случае в первые же дни на Корейском полуострове погибнут до миллиона человек.Для корейцев вторая корейская война была бы национальной катастрофой. Даже с применением обычных вооружений, без ядерного оружия. Территория Южной Кореи равна территории нашей Ростовской области . На этой территории работают 25 ядерных реакторов на атомных станциях, Южная Корея занимает одно из первых мест в мире по концентрации атомных реакторов на одной станции. Представляете, на такой территории не 25, а даже 5 "Чернобылей". Что получится? Кроме того, Южная Корея обладает очень развитой химической промышленностью. То есть химическое и радиологическое заражение всей территории будет даже без ядерного оружия, только за счет вышеперечисленных факторов. И эта территория просто станет непригодной для проживания. Куда корейцы поедут жить?Естественно, северокорейцы понимают, что раз на юге находятся американские войска, значит, они подвергнутся очень серьезному ответному удару, который может привести к утрате северокорейской государственности. Поэтому пока, к счастью, эти заявления Ким Чен Ына - упреждающие, нацеленные на то, чтобы не допустить конфликта, нежели заявления, которые свидетельствуют о готовности развязать какой-то серьезный кризис. Будем надеяться, что этот всплеск межкорейского обострения все же закончится, как это уже не раз бывало ранее, что дело перейдет в переговорное русло, опять к поискам взаимоприемлемого компромисса. Он искался много раз. И история показывает, что корейцы могут договариваться, когда хотят. Ведь у них в начале 90-х годов после распада Советского Союза был такой пример. Они заключили соглашение о примирении, о ненападении, обменах и сотрудничестве. Это очень хороший документ, где прописано множество направлений взаимодействия. Были и межкорейские саммиты - в 2000, 2007 и 2018 годах. Впервые было подписано и соглашение о мерах военного доверия в районе демилитаризованной зоны, которая разделяет обе стороны. То есть корейцы в принципе показали, что они могут договариваться. Но, к сожалению, пока у них плохо с имплементацией, с реализацией достигнутых договоренностей.В Северной Корее устойчивая власть, которая не меняет политику каждые 4-5 лет, как это происходит в Соединенных Штатах и в Южной Корее. Вот при Клинтоне были какие-то разговоры, подписали рамочное соглашение, после чего (на пост президента США) пришел Джордж Буш и включил Северную Корею в так называемую "ось зла" и так далее. Курс поменялся на сто процентов. То же самое и в Южной Корее. Там президент избирается на 5 лет. И все, второй раз он избираться не может. И когда приходит президент, настроенный на диалог, на поиск компромисса с севером, там идут переговоры, саммиты. А когда приходят люди правого, право-консервативного толка, то происходит откат, рвутся контакты, начинается обострение... Посмотрим, что сделает нынешний президент Южной Кореи, он пока еще каких-то особых шагов в межкорейских отношениях не делал. Хотя есть признаки опасаться того, что усиление военного альянса с Соединенными Штатами и следование американским концепциям блоковой политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе приведет к тому, что отношения между севером и югом ухудшатся. Это может произойти особенно в том случае, если в полном масштабе возобновятся маневры, которые северокорейцы рассматривают как прямую угрозу собственной безопасности. Вот в связи с этими маневрами и очередной годовщиной окончания Корейской войны Ким Чен Ыном и были сделаны эти заявления. Александр Жебин Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН

Ранее ходе выступления в честь окончания Корейской войны Ким Чен Ын заявил о полной боевой готовности Северной Кореи к любым военным столкновениям с Соединенными Штатами. Вместе с тем глава государства отметил, что войска Южной Кореи будут "уничтожены" в случае нападения на КНДР.