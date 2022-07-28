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34 минуты назад

Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к любым военным столкновениям с США

Елена Прошина

Северная Корея заявила о своей полной боевой готовности к любым военным столкновениям с Соединенными Штатами. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего выступления в честь окончания Корейской войны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

КНДР заявила о полной готовности к военому столкновению с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, лидер Северной Кореи также заявил, что войска Южной Кореи будут «уничтожены» в случае нападения на КНДР.

Агентство отмечает, что годовщина окончания Корейской войны — национальный праздник в КНДР. С 25 июня 1950 года до 27 июля 1953 года на Корейском полуострове разворачивались боевые действия. КНДР воевала против коалиции из 17 стран, которую возглавляли США. Коалиция поддерживала сторону Южной Кореи. На стороне КНДР выступили Советский Союз и Китай.

Военный конфликт закончился подписанием соглашения о перемирии, однако формально война продолжается, так как стороны все еще не заключили полноценный мирный договор.

Ранее посол России в Сеуле Андрей Кулик заявил, что КНДР совершенствует свой ядерный потенциал, однако все еще не подает никаких сигналов о готовности к силовым действиям. Он считает, что вокруг Корейского полуострова сложилась тупиковая ситуация — США не собираются снижать рестрикции в отношении Северной Кореи, а КНДР не пойдет на уступки по вопросу ядерного оружия.

В мире,Андрей Кулик,Чен Ким,
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