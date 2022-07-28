КНДР заявила о полной готовности к военому столкновению с США

Северная Корея заявила о своей полной боевой готовности к любым военным столкновениям с Соединенными Штатами. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего выступления в честь окончания Корейской войны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

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Как говорится в сообщении, лидер Северной Кореи также заявил, что войска Южной Кореи будут «уничтожены» в случае нападения на КНДР.

Агентство отмечает, что годовщина окончания Корейской войны — национальный праздник в КНДР. С 25 июня 1950 года до 27 июля 1953 года на Корейском полуострове разворачивались боевые действия. КНДР воевала против коалиции из 17 стран, которую возглавляли США. Коалиция поддерживала сторону Южной Кореи. На стороне КНДР выступили Советский Союз и Китай.

Военный конфликт закончился подписанием соглашения о перемирии, однако формально война продолжается, так как стороны все еще не заключили полноценный мирный договор.