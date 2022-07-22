Пока вы не уснули: неожиданное решение ЦБ и пять новых недругов России

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Отставка Драги изменит позицию Италии по ситуации на Украине

Отставка премьер-министра Италии Марио Драги может коренным образом изменить позицию Рима по российско-украинскому конфликту. Такое мнение в своей статье для американского журнала The National Interest выразил Джейсон Дэвидсон. Он уверен, что уход Драги с поста премьер-министра Италии станет «серьезным ударом по поддержке Украины со стороны единого Запада».

ЦБ принял неожиданное решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России 22 июля объявил о снижении ключевой ставки на 150 б.п., до 8,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года», - отметил Центробанк.

Кабмин расширил список недружественных стран

Российское правительство расширило список недружественных стран и внесло в него Грецию, Хорватию, Словению, Словакию и Данию. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. В сообщении отмечается, что речь идет о списке стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Танкеры стали перевозить российскую нефть вместо иранской

unsplash.com

Танкеры, перевозившие некоторое время назад иранскую нефть, приступили к транспортировке российского сырья. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

«Одиннадцать из отслеживаемых судов, которые ранее перевозили иранскую нефть, с апреля загрузились российской нефтью и продуктами, что составляет шестнадцать погрузок за этот период», — подчеркивается в сообщении.

Брилев выступил с неожиданным заявлением

Журналист Сергей Брилев заявил, что больше не является заместителем директора ВГТРК по спецпроектам, а также отказался от ведения программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом пишет РБК. В соцсетях Брилев написал, что 11 сентября отметил двадцатилетие работы ведущим, сопроводив эти слова эмоциональным «куда больше?!».

СБУ: у Медведчука есть российский паспорт

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о наличии у арестованного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука российского гражданства. Соответствующее заявление было сделано в пятницу в Telegram-канале СБУ.

Набиуллина рассказала о судьбе наличных долларов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что наличные доллары не исчезнут из России «даже в самом апокалиптическом сценарии». Набиуллина подчеркнула, что ЦБ продолжит стимулировать перевод банковских балансов в рубли или «дружественные» валюты, но на наличных долларах это не отразится.

Путин лишил гражданства российскую биатлонистку

unsplash.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. О планах спортсменки сменить гражданство стало известно еще в октябре 2021 года. Девушка собиралась выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии за сборную Литвы. Как отмечал ее тренер Александр Косорыгин, решение обсуждалось около года — наставник отметил, что спортсмены из Мурманска нередко «меняют судьбу» из-за сложных условий для подготовки к соревнованиям в родном регионе.

Оценена вероятность «несусветной жары» в Москве

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Москве удастся избежать «несусветной жары», с которой ранее столкнулись британцы и испанцы, - в столице в ближайшие дни будет не жарче плюс 30 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

В Британии ранее был установлен температурный рекорд - в районе аэропорта Хитроу после полудня зафиксировали 40,2 градуса жары, там плавились взлетные полосы. В стране ввели самый высокий, «красный» уровень опасности из-за погоды.

Борис Моисеев в скором времени покинет Россию

Тяжелобольной артист готов покинуть Москву ради своей лучшей

подруги. Музыкант Борис Моисеев в интервью порталу BLITZ.center рассказал, что в скором времени покинет Россию.