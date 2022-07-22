Борис Моисеев в скором времени покинет Россию

Тяжелобольной артист готов покинуть Москву ради своей лучшейподруги.Музыкант Борис Моисеев в интервью порталу BLITZ.center рассказал, что в скором времени покинет Россию.
Он отправится в Латвию, где у него есть квартира. По словам артиста, он не намерен «бежать» из страны, а всего лишь отправится отдохнуть.
«Апартаменты в Юрмале записаны на меня, а в июле собираюсь
туда поехать, увидеться и с Аллой Борисовной, и с Лаймой. Но только на месяц — о переезде речи не идет», — пояснил Моисеев.
Певец также добавил, что он любит Москву и нигде кромероссийской столицы жить не может.