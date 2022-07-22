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30 минут назад

Борис Моисеев собирается временно переехать в Латвию ради Пугачевой

Слово и Дело

Тяжелобольной артист готов покинуть Москву ради своей лучшейподруги.Музыкант Борис Моисеев в интервью порталу BLITZ.center рассказал, что в скором времени покинет Россию.

Борис Моисеев в скором времени покинет Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отправится в Латвию, где у него есть квартира. По словам артиста, он не намерен «бежать» из страны, а всего лишь отправится отдохнуть.

«Апартаменты в Юрмале записаны на меня, а в июле собираюсь
туда поехать, увидеться и с Аллой Борисовной, и с Лаймой. Но только на месяц — о переезде речи не идет», — пояснил Моисеев.

Певец также добавил, что он любит Москву и нигде кромероссийской столицы жить не может.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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