Белый дом: Байден обсудил убийство Хашогги с бен Сальманом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге для журналистов, что президент США Джо Байден действительно поднял тему убийства журналиста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги в самом начале встречи с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет ТАСС.
Карин Жан-Пьер пояснила, что глава государства занял твердую позицию по вопросу об убийстве обозревателя влиятельной американской газеты.
«Он [Байден] очень четко сказал, какую позицию занимает по поводу смерти Джамаля Хашогги, его убийства, он упомянул об этом с самого начала их встречи», - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что Байден на пресс-конференции рассказал об итогах переговоров с руководством КСА. Он уточнил, что среди прочих вопросов поднял тему о ликвидации журналиста. По словам главы США, принц категорически отказался признавать свою вину в этом преступлении.