Байден поспорил с наследным принцем РСА об убийстве Хашогги

Президент США Джо Байден рассказал об итогах встречи с руководством Королевства Саудовская Аравия. Он отметил, что во время переговоров сказал наследному принцу КСА Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет ТАСС.

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Байден подчеркнул, что принц во время встречи всячески отрицал свою вину и не желал брать на себя ответственность за совершенное преступление. Глава США не принял его оправдания и заявил, что Мухаммед все же должен отвечать за смерть журналиста.

«Он [принц], по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», - уточнил Байден.

Президент США отметил также, что не жалеет о том, что после смерти журналиста угрожал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя».