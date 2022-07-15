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53 минуты назад

Байден заявил о споре с наследным принцем РСА об убийстве Хашогги

Илья Родин

Президент США Джо Байден рассказал об итогах встречи с руководством Королевства Саудовская Аравия. Он отметил, что во время переговоров сказал наследному принцу КСА Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его виновным в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет ТАСС.

Байден поспорил с наследным принцем РСА об убийстве Хашогги
Фото: ReutersReuters

Байден подчеркнул, что принц во время встречи всячески отрицал свою вину и не желал брать на себя ответственность за совершенное преступление. Глава США не принял его оправдания и заявил, что Мухаммед все же должен отвечать за смерть журналиста.

«Он [принц], по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», - уточнил Байден.

Президент США отметил также, что не жалеет о том, что после смерти журналиста угрожал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя».

Напомним, что корреспондент влиятельного американского издания The Washington Post Джамаль Хашогги был убит в октябре 2018 года. Он получил известность благодаря своим статьям с критикой в адрес политики Эр-Рияда. Власти США обвинили в его смерти власти Королевства.

В мире,Джозеф Байден,
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