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24 минуты назад

Вучич ответил на угрозы украинского депутата

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич спокойно отреагировал на резкие высказывания украинского политика Алексея Гончаренко. Он пожелал Украине «всего наилучшего». Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что «диалог» политиков начался после выступления Александра Вучича, в котором он рассказал о международной повестке и заявил, что Украина сражается против России якобы в интересах Запада.

Его слова вызвали негативную реакцию киевских политиков. Алексей Гончаренко пообещал «перевоспитать сербов», а также осложнить, вместе с «братьями-хорватами», вступление Сербии в ЕС.

Вучич в ответ пожелал «защищающейся Украине» и ее гражданам «всего наилучшего». И предложил хорватам, которые якобы планируют отомстить Белграду, «делать свою работу».

Глава МВД Сербии Александр Вулин, в свою очередь, подчеркнул, что страна «выбирает президентов на свободных выборах, а не на площадях [Майдане]». Он уточнил, что последователям Бандеры не удастся «перевоспитать» сербов.

В Киеве собрались «перевоспитать» главу Сербии за слова о Путине

Политолог Игорь Шишкин сообщил ранее, что Киеву не удастся «наказать» Вучича или кого-либо еще, так как «дни режима уже сочтены».

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