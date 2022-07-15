Политолог оценил угрозы Киева отомстить Вучичу

Эксперт уверен, что киевский политик приплел к ситуации Загреб из-за чувства «исторической связи» с хорватским народом. Шишкин напомнил, что хорваты во время Второй мировой войны, как и «славные бандеровцы» воевали на стороне Гитлера. Касательно самого Гончаренко политолог заявил, что он «кровавый поддонок, который радовался сожжению людей в Одессе». Также Шишкин выразил надежду, что в процессе денацификации Украины его тоже денацифицируют, «либо уничтожив, либо оставив гнить на пожизненном».

Кроме того эксперт напомнил, что после 2014 года киевский режим, независимо от того, кто его возглавлял, постоянно мечтал решить проблему Донбасса «хорватским методом» — зайти на территорию под прикрытием миротворческих сил и «устроить там резню». Шишкин уверен, что для людей типа Гончаренко, этническая чистка является «неким эталоном решения проблемы» Донбасса.

«Естественно, что никакая Хорватия не пойдет сейчас мстить за Украину в Сербии. У хорватов такого даже в мыслях нет. Кроме того, "отомстить" сербам, или кому-то еще, киевский режим не может. Дни этого режима, а, естественно, и самого Гончаренко, уже сочтены. И это очевидно», — заключил Шишкин.