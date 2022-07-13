Президент США Джо Байден 13 июля, в среду, прибыл в аэропорт имени Бен Гуриона в Израиле. При выходе из самолета он попросил помощников напомнить ему о необходимых по протоколу действиях. Об этом пишет РЕН ТВ.

Отмечается, что глава государства направился в турне по Ближнему Востоку впервые за все время своего нахождения на посту.

В интернете опубликованы кадры из аэропорта. Из них следует, что Байден спустился с трапа и растерянно спросил у охранников о том, что ему следует делать дальше. Сотрудники службы безопасности рассказали ему о необходимых действиях. Последовав их указаниям, президент «немного сместился влево и надел темные очки», сообщает «Московский комсомолец».