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15 минут назад

The Spectator рассказал о «сверхспособности» Байдена

Елена Прошина

Журналист американского издания The Spectator Фредди Грей рассказал о «сверхъестественной способности» американского лидера Джо Байдена совершать грубейшие ошибки во время важных публичных выступлений. Об этом пишет РИА «Новости».

The Spectator рассказал о «сверхспособности» Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что в свое время будущего президента Америки называли «машиной для ляпов», но тогда его оговорки не доставляли таких проблем стране, как сейчас.

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К примеру, 25 марта Байден «пообещал» дать возможность американским десантникам оценить мужество украинских военных, после того, как бойцы из США «окажутся там».

Практически сразу после его выступления официальный представитель Белого дома опроверг его опрометчивое обещание, уточнил, что никто не собирался и не собирается отправлять американских солдат на Украину.

«Наблюдать за тем, как он формулирует политику США во время кризиса, — это все равно, что следить за пьяным, пытающимся вести мощный гоночный автомобиль по трассе», - полагает автор статьи.

Журналист отметил, что главная проблема заключается в том, что президент умудряется допускать самые худшие, самые грубые ошибки. Несмотря на, что пресс-конференции американского лидера расписаны по минутам, речи очень короткие и используется телесуфлер.

В мире,Фредди Грей,Джозеф Байден,
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