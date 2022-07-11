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20 минут назад

Зеленский рассказал о неприятном сюрпризе для России

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции об итогах встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он подчеркнул, что полученное от Амстердама оружие якобы создаст значительные проблемы Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский рассказал о неприятном сюрпризе для России
Фото: ReutersReuters

Владимир Зеленский уточнил, что Нидерланды, наряду с десятком других стран, оказывают постоянную поддержку Украине.

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Глава республики отметил, что не может рассказать, о поставках каких вооружений и военной техники ему удалось договориться с голландским парламентом. По его словам, эту информацию он предоставит только украинским военным.

При этом Зеленский намекнул, что не желает «подготавливать РФ к неприятным сюрпризам».

Эксперт в области оборонных вооружений Кайл Мизоками сообщил ранее, что победа Украины в конфликте с Россией будет возможна только в том случае, если Киев своевременно и в необходимых объемах получит основные типы современных вооружений и военной техники.

В мире,Кайл Мизоками,Владимир Зеленский,Марк Рютте,
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