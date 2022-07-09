Эксперт в области оборонных вооружений Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) в статье для британского журнала Popular Mechanics заявил, что победа вооруженных сил Украины над российскими военными теоретически возможна, но для нее должен быть выполнен ряд «условий».

По его данным, ВСУ в настоящее время не в состоянии эффективно противостоять ВС РФ без внешней помощи. В том случае, подчеркивает Кайл Мизоками, если западные страны не помогут Киеву, конфликт затянется и завершится победой России. Он уточнил, что украинская армия не способна совершать мощные контрудары.

Таким образом, по его мнению, основными «условиями» для «победы» являются поставки пяти типов западных вооружений и военной техники (ВВТ).

Аналитик полагает, что военным Украины в обязательном порядке требуются противорадиолокационные ракеты. Они необходимы для того, чтобы противостоять российским средствам РЭБ.

Кроме того, Киеву нужны реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки. Также следует направить противотанковые управляемые ракеты, БТР и БМП. И, наконец, армии Украины жизненно необходимы поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны.