В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
25 минут назад

В Великобритании назвали пять условий для «победы» ВСУ над российскими военными

Илья Родин

Эксперт в области оборонных вооружений Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) в статье для британского журнала Popular Mechanics заявил, что победа вооруженных сил Украины над российскими военными теоретически возможна, но для нее должен быть выполнен ряд «условий».

По его данным, ВСУ в настоящее время не в состоянии эффективно противостоять ВС РФ без внешней помощи. В том случае, подчеркивает Кайл Мизоками, если западные страны не помогут Киеву, конфликт затянется и завершится победой России. Он уточнил, что украинская армия не способна совершать мощные контрудары.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Таким образом, по его мнению, основными «условиями» для «победы» являются поставки пяти типов западных вооружений и военной техники (ВВТ).

Аналитик полагает, что военным Украины в обязательном порядке требуются противорадиолокационные ракеты. Они необходимы для того, чтобы противостоять российским средствам РЭБ.

Кроме того, Киеву нужны реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки. Также следует направить противотанковые управляемые ракеты, БТР и БМП. И, наконец, армии Украины жизненно необходимы поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили во время военных действий на Украине немецкую самоходную гаубицу PzH 2000. Она была подбита из гранатомета, который поступил к украинским военным в одном из поступивших из Германии пакетов ВВТ, а затем оказался в качестве трофея у ВС России.

В мире,Армия,Видео,Кайл Мизоками,Верховный суд,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители