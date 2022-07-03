Российские военные завладели немецкой гаубицей PzH 2000

Российские военные захватили немецкую самоходную гаубицу PzH 2000. В настоящее время якобы ведется ее изучение. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Bild.

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Отмечается, что одна из «технологичных и дорогих» установок в мире попала к ВС РФ практически сразу после того, как прибыла на Украину в рамках военной помощи Киеву со стороны ФРГ.

По данным журналистов, она была подбита с помощью современного немецкого гранатомета, который был поставлен ВСУ в одном из предшествующих европейских пакетов вооружений и военной техники.