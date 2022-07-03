В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
13 минут назад

СМИ: российские военные завладели немецкой гаубицей PzH 2000

Илья Родин

Российские военные захватили немецкую самоходную гаубицу PzH 2000. В настоящее время якобы ведется ее изучение. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Bild.

Российские военные завладели немецкой гаубицей PzH 2000
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что одна из «технологичных и дорогих» установок в мире попала к ВС РФ практически сразу после того, как прибыла на Украину в рамках военной помощи Киеву со стороны ФРГ.

В ЛНР заявили о критических потерях ВСУ

По данным журналистов, она была подбита с помощью современного немецкого гранатомета, который был поставлен ВСУ в одном из предшествующих европейских пакетов вооружений и военной техники.

Ранее сообщалось, что военные Франции назвали не соответствующими действительности материалы в СМИ о том, что россиянам удалось захватить французские САУ Caesar.

Армия,Оружие,Верховный суд,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители