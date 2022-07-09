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31 минуту назад

В конгрессе США сочли главу офиса Зеленского "агентом Кремля"

Илья Родин

Конгрессмен США украинского происхождения Виктория Спартц заявила в социальных сетях, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак якобы является «агентом Кремля». Об этом пишет «Газета.Ru».

В конгрессе США сочли главу офиса Зеленского "агентом Кремля"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виктория Спартц потребовала от президента США Джо Байдена принять необходимые меры, в том числе, провести брифинг о процедурах надзора в отношении киевского чиновника.

В качестве причины для таких действий она назвала то, что Ермак назначил в качестве заместителя по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах Олега Татарова. По ее мнению, он ненадежный человек и не справляется со своими обязанностями.

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Спартц напомнила, что Татаров занимал при экс-президенте Украины Викторе Януковиче важную должность в полиции.

Ранее конгрессмен порекомендовала прекратить в республике политические игры. Она посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому восстановить контроль за ситуацией в стране, а главе США Джо Байдену выработать четкую стратегию и придерживаться ее.

В мире,Олег Татаров,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Виктор Янукович,
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