В конгрессе США сочли главу офиса Зеленского "агентом Кремля"

Конгрессмен США украинского происхождения Виктория Спартц заявила в социальных сетях, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак якобы является «агентом Кремля». Об этом пишет «Газета.Ru».

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Виктория Спартц потребовала от президента США Джо Байдена принять необходимые меры, в том числе, провести брифинг о процедурах надзора в отношении киевского чиновника.

В качестве причины для таких действий она назвала то, что Ермак назначил в качестве заместителя по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах Олега Татарова. По ее мнению, он ненадежный человек и не справляется со своими обязанностями.

Спартц напомнила, что Татаров занимал при экс-президенте Украины Викторе Януковиче важную должность в полиции.