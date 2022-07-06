Зеленского попросили перестать «играть в политику и театр»

Конгрессмен США украинского происхождения Виктория Спартц заявила на своем сайте, что следует прекратить политические игры на Украине. По ее мнению, главе США Джо Байдену и президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять все меры для того, чтобы восстановить контроль за ситуацией в стране. Об этом пишет ТАСС.

Виктория Спартц подчеркнула в своем заявлении, что на Украине в настоящее время существует «множество проблем». Она отметила, что не будет о них рассуждать, а даст конкретные советы видным политикам.

По ее мнению, Джо Байден обязан выработать четкую, продуманную стратегию. Оборонная помощь со стороны США должна быть увязана с придуманной президентом концепцией.

Спартц полагает, что главе Украины необходимо «прекратить играть в политику и театр». Вместо этого, он должен заняться вопросами управления. Кроме того, Зеленскому следует наладить полноценное взаимодействие с войсками и региональной властью.