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1 час назад

Зеленского попросили перестать «играть в политику и театр»

Илья Родин

Конгрессмен США украинского происхождения Виктория Спартц заявила на своем сайте, что следует прекратить политические игры на Украине. По ее мнению, главе США Джо Байдену и президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять все меры для того, чтобы восстановить контроль за ситуацией в стране. Об этом пишет ТАСС.

Зеленского попросили перестать «играть в политику и театр»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Виктория Спартц подчеркнула в своем заявлении, что на Украине в настоящее время существует «множество проблем». Она отметила, что не будет о них рассуждать, а даст конкретные советы видным политикам.

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По ее мнению, Джо Байден обязан выработать четкую, продуманную стратегию. Оборонная помощь со стороны США должна быть увязана с придуманной президентом концепцией.

Спартц полагает, что главе Украины необходимо «прекратить играть в политику и театр». Вместо этого, он должен заняться вопросами управления. Кроме того, Зеленскому следует наладить полноценное взаимодействие с войсками и региональной властью.

Третьей мерой, считает политик, является установление плотного надзора со стороны американского конгресса «над критической инфраструктурой, поставками оружия и помощи».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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