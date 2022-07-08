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33 минуты назад

Два выстрела в спину. Экс-премьер Японии Абэ тяжело ранен

Газета.Ru

Экстренные службы японской префектуры Нара не подтверждают смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На политика было совершено покушение, когда он выступал перед избирателями на улице.

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2/12 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего выступления в июне текущего года
Фото: Issei Kato/Reuters
3/12 Подозреваемый в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время задержания, 8 июля 2022 года
Фото: Fuji TV
4/12 Задержание подозреваемого в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
Фото: Kyodo/Reuters
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5/12 Вид сверху на место, где было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
Фото: KYODO/via Reuters
6/12 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ лежит на земле после стрельбы, 8 июля 2022 года
Фото: Kyodo/Reuters
7/12 Ситуация на месте покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
Фото: Kyodo/Reuters
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8/12 На месте покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
Фото: Kyodo/Reuters
9/12 Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ лежит на земле после стрельбы, 8 июля 2022 года
Фото: Kyodo/Reuters
10/12 Врачи доставляют в больницу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после ранения, 8 июля 2022 года
Фото: Kyodo/Reuters
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11/12 Синдзо Абэ во время выступления, 6 июля 2022 года
Фото: Global Look Press
12/12 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой Акиэ, 2014 год
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»

40-летний бывший моряк японских сил самообороны Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика, обмотанного черной изолентой.

Нападавшего задержали на месте покушения сотрудники службы безопасности. Предположительно, он использовал мелкую дробь, но официальных данных на этот счет пока нет.

У Абэ, по данным врачей, «остановились сердце и легкие». По ряду данных, в Японии так называют клиническую смерть – однако официально кончину может объявить лишь специально уполномоченный врач.

В правительстве создан кризисный штаб, действующий премьер Фумио Кисида срочно прибыл в Токио. В воскресенье в Японии должны пройти выборы в парламент.

В мире,Фото,Синдзо Абэ,
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