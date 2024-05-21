Дочь Эминема вышла замуж: фотографии звездной красотки

Единственная родная дочь рэпера Эминема Хейли вышла замуж. Девушка сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком, с которым встречалась окола 8 лет. Об этом сообщает Газета.ru.

Бракосочетание Хейли и Эвана состоялась в прошлые выходные. Звездная наследница блистала в белом облегающем платье с декольте и длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру. Ее избранник был одет в традиционный черный смокинг, белую рубашку. Образ жениха дополнял черный галстук-бабочка. На свадебной церемонии также присутствовал Эминем. Исполнитель станцевал со своей дочерью на торжестве.

Хейли и Эван познакомились в 2016 году во время учебы в колледже. Девушка изучала психологию, а ее бойфренд – экономику. О грядущей свадьбе в семье репера стало известно еще весной прошлого года, когда Эван сделал наследнице Эминема предложение.

Хейли Джейд Скотт – единственная родная дочь звездного исполнителя. Несмотря на сложные отношения репера с матерью Хейли Кимберли, Эминему удалось сохранить крепкую связь со своим ребенком. По словам Хейли, она невероятно благодарна родителям, за поддержку и понимание.

В конечном счете девушка пошла по стопам отца и стала музыкальной исполнительницей. За ее жизнью в социальных сетях следят 3,2 миллиона поклонников.

Как выглядит единственная биологическая дочь легендарного репера – в галерее "Рамблера".