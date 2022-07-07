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51 минуту назад

В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20

Илья Родин

Китайские ученые Чэн Цинцин и Ван Хэньи заявили в статье для издания Global Times, что «Большая двадцатка» не является «эксклюзивным клубом» Запада. Входящие в нее страны, полагают они, не обязаны прислушиваться к мнению США по вопросам международной повестки.

В Китае напомнили США и Западу неприятную правду о G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отметили, что Вашингтону следует отказаться от планов по превращению встречи государств G20 в очередную антикитайскую и антироссийскую платформу. По их мнению, США не смогут повторить в рамках «Двадцатки» то, что смогли сделать ранее с G7.

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Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю подчеркнул, что в организацию «входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона».

Аналитики уверяют, что на мероприятии будет идти обсуждение важных для развивающихся стран проблем, таких, как «экономическая нестабильность и продовольственный кризис». По их мнению, представители входящих в G20 государств не будут предпринимать попытки «разделить мир, создавая новые геополитические конфликты».

Научный сотрудник Академии общественных наук КНР Лю Сян, в свою очередь, рассказал в комментариях к их статье, что стремление стран «коллективного Запада» уничтожить Москву при помощи многочисленных пакетов санкций вредит преимущественно им самим.

Соучредитель и директор по исследованиям в Energy Aspects Амрита Сен сообщила ранее, что Пекин и Нью-Дели выступят против искусственного регулирования цен на нефть на мировых рынках.

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