CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России

Эксперты заявили, что попытки стран «Большой семерки» (G7) искусственно ограничить цены на российскую нефть могут отрицательно сказаться на международных энергетических рынках. Кроме того, против них могут выступить Индия и Китай. Об этом сообщает деловой телеканал CNBC.

Соучредитель и директор по исследованиям в Energy Aspects Амрита Сен полагает, что представителям США, Великобритании и других входящих в организацию стран следовало продумать свою идею более тщательно, обсудить ее с китайскими и индийскими властями.

По ее мнению, Пекин и Нью-Дели не согласятся на регулирование цен на нефть, а Москва должна будет предпринять ответные шаги. Она уверена, что решение о принятии верхнего потолка цен на энергоноситель «звучит как очень хорошая теоретическая концепция, но на практике она просто не сработает».

Вице-президент энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти подчеркнул, что наиболее вероятным ответом России будет отказ от продажи «черного золота» по установленным западными странами ценам.