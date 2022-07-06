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59 минут назад

CNBC: Китай и Индия срывают планы G7 по России

Илья Родин

Эксперты заявили, что попытки стран «Большой семерки» (G7) искусственно ограничить цены на российскую нефть могут отрицательно сказаться на международных энергетических рынках. Кроме того, против них могут выступить Индия и Китай. Об этом сообщает деловой телеканал CNBC.

Соучредитель и директор по исследованиям в Energy Aspects Амрита Сен полагает, что представителям США, Великобритании и других входящих в организацию стран следовало продумать свою идею более тщательно, обсудить ее с китайскими и индийскими властями.

Путин ответил на шутку лидеров G7 о раздевании

По ее мнению, Пекин и Нью-Дели не согласятся на регулирование цен на нефть, а Москва должна будет предпринять ответные шаги. Она уверена, что решение о принятии верхнего потолка цен на энергоноситель «звучит как очень хорошая теоретическая концепция, но на практике она просто не сработает».

Вице-президент энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти подчеркнул, что наиболее вероятным ответом России будет отказ от продажи «черного золота» по установленным западными странами ценам.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее раскритиковал американскую политику в области энергоресурсов России. Политик посоветовал властям США почаще вспоминать об Аляске. По его словам, если Вашингтон не прекратит попытки распоряжаться российскими ресурсами», Москве найдется что «возвращать».

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