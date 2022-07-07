Конфликт на Украине может «разорвать Европу на части»

Американский писатель Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что конфликт на Украине может разрушить единство европейских стран. В крупных и влиятельных государствах нарастает недовольство текущей ситуацией.

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В своем материале Дуг Бэндоу опирается на результаты опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом по международным отношениям.

По данным исследования, за скорейшее разрешение конфликта выступили 52% респондентов в Италии, 49% в ФРГ, 40% во Франции. Значительная часть опрошенных высказывалась за то, чтобы Киев пошел на территориальные уступки.

В статье подчеркивается, что большое количество респондентов придерживаются и противоположной точки зрения. Они настаивают на том, что мирный договор может быть подписан только в том случае, если Москва будет побеждена.

Бэндоу уточняет, что правительствам европейских стран придется найти баланс между теми, кто выступает за то, чтобы завершить конфликт любым путем и теми, кто настаивает на его продолжении и не желает идти на компромиссы.

Автор отметил также, что в силу того, что недовольство международной повесткой нарастает в самых мощных государствах, шансы на введение следующих ограничительных мер против Москвы становятся все меньше.