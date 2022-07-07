В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
56 минут назад

СМИ: конфликт на Украине может «разорвать Европу на части»

Илья Родин

Американский писатель Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что конфликт на Украине может разрушить единство европейских стран. В крупных и влиятельных государствах нарастает недовольство текущей ситуацией.

Конфликт на Украине может «разорвать Европу на части»
Фото: TwitterTwitter

В своем материале Дуг Бэндоу опирается на результаты опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом по международным отношениям.

В Польше прошли митинги из-за наплыва украинских беженцев

По данным исследования, за скорейшее разрешение конфликта выступили 52% респондентов в Италии, 49% в ФРГ, 40% во Франции. Значительная часть опрошенных высказывалась за то, чтобы Киев пошел на территориальные уступки.

В статье подчеркивается, что большое количество респондентов придерживаются и противоположной точки зрения. Они настаивают на том, что мирный договор может быть подписан только в том случае, если Москва будет побеждена.

Бэндоу уточняет, что правительствам европейских стран придется найти баланс между теми, кто выступает за то, чтобы завершить конфликт любым путем и теми, кто настаивает на его продолжении и не желает идти на компромиссы.

Автор отметил также, что в силу того, что недовольство международной повесткой нарастает в самых мощных государствах, шансы на введение следующих ограничительных мер против Москвы становятся все меньше.

Ранее сообщалось, что институт социологических исследований Forsa опубликовал результаты общественного мнения жителей ФРГ. По данным исследователей, большинство опрошенных граждан Германии не верят в победу Украины.

В мире,Европейский совет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители