Американский писатель Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative заявил, что конфликт на Украине может разрушить единство европейских стран. В крупных и влиятельных государствах нарастает недовольство текущей ситуацией.
В своем материале Дуг Бэндоу опирается на результаты опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом по международным отношениям.
По данным исследования, за скорейшее разрешение конфликта выступили 52% респондентов в Италии, 49% в ФРГ, 40% во Франции. Значительная часть опрошенных высказывалась за то, чтобы Киев пошел на территориальные уступки.
В статье подчеркивается, что большое количество респондентов придерживаются и противоположной точки зрения. Они настаивают на том, что мирный договор может быть подписан только в том случае, если Москва будет побеждена.
Бэндоу уточняет, что правительствам европейских стран придется найти баланс между теми, кто выступает за то, чтобы завершить конфликт любым путем и теми, кто настаивает на его продолжении и не желает идти на компромиссы.
Автор отметил также, что в силу того, что недовольство международной повесткой нарастает в самых мощных государствах, шансы на введение следующих ограничительных мер против Москвы становятся все меньше.
Ранее сообщалось, что институт социологических исследований Forsa опубликовал результаты общественного мнения жителей ФРГ. По данным исследователей, большинство опрошенных граждан Германии не верят в победу Украины.