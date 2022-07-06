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1 час назад

Опрос в ФРГ показал, что немцы не верят в победу Украины

Илья Родин

Институт социологических исследований Forsa представил результаты очередного опроса общественного мнения жителей Германии. Исследователи проанализировали мнение немцев о конфликте на Украине. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Опрос в ФРГ показал, что немцы не верят в победу Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных граждан ФРГ не верят в победу Украины. Кроме того, жители страны полагают, что правительство проводит несбалансированную политику в отношении Москвы.

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«Почти три четверти немцев считают, что федеральное правительство не имеет понятия о о том, как в дальнейшем взаимодействовать с Россией. «Победу» Украины большинство считает маловероятной», - отметили аналитики.

В исследовании отмечается, что 26% респондентов по-прежнему верят в то, что Киев сможет вытеснить Москву с территорий, взятых российскими войсками в ходе спецоперации. Условием для этого являются поставки оружия Украине в достаточном количество. Две трети (69%) опрошенных не уверены в том, что это возможно, отмечают аналитики.

По вопросу о том, следует ли Украине пойти на территориальные уступки, мнение респондентов распределилось следующим образом: 47% выступили за то, чтобы Киев пошел на компромиссы, 41% высказались против того, чтобы киевские власти примирились с Москвой за счет потери регионов, говорится в отчете.

По мнению 73% опрошенных, «федеральное правительство не имеет четких представлений о будущем направлении внешней политики Германии в отношении» России и Украины.

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