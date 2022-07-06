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13 минут назад

Уже пять британских министров ушли в отставку и призвали Джонсона уйти

Илья Родин

В Соединенном королевстве продолжилась череда отставок высокопоставленных чиновников. В среду, 6 июля, свои кабинеты покинули министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Великобритании Джулия Лопес, глава Минпромышленности Ли Роули и другие члены правительства. Об этом пишет РИА «Новости».

Уже пять британских министров ушли в отставку и призвали Джонсона уйти
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что о своем решении Лопес, Роули, а также присоединившиеся к ним министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, глава департамента образования Алекс Бургарт, руководитель департамента жилищного строительства Нил О'Брайан сообщили в соцсетях.

Британские министры повально уходят в отставку

Чиновники подчеркнули в своем обращении, что они покидают свои посты с «глубоким сожалением». Кроме того, они обратились с просьбой к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Они призвали его уйти в отставку.

Агентство напомнило, что череда отставок представителей британского правительства последовала за скандалом из-за функционера Консервативной партии Кристофера Пинчера. Он устроил пьяный дебош в одном из клубов Лондона, в ходе которого приставал к присутствовавшим там мужчинам.

Ранее сообщалось, что со своих должностей в правительстве Британии ушли министр финансов Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид и другие высокопоставленные лица.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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