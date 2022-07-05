Британские министры повально уходят в отставку

Серия скандалов вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привела к тому, что британские министры во вторник, 5 июля, массово подали в отставку. Со своих постов ушли министр финансов Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид и другие высокопоставленные лица. Об этом пишет «Интерфакс».

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Вслед за Сунаком и Джавидом отказался от должности заместитель председателя Консервативной партии Великобритании по делам молодежи Бим Афолами. Он сообщил, что не может «служить при этом премьер-министре [Борисе Джонсоне]».

Политик подчеркнул, что глава правительства «лишился не только его поддержки, но также поддержки партии и страны». Кроме того, он потребовал от Джонсона последовать примеру коллег по партии и покинуть пост.

Издание отмечает, что в отставку также ушли торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон, парламентские личные секретари Сакиб Бхатти, Джонатан Гуллис и Никола Ричардс.

Вместе с тем, уход высокопоставленных чиновников не означает, что правительство Джонсона «полностью развалилось». Многие ключевые персоны объявили, что не собираются покидать свои кабинеты, среди них глава МИД Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, руководитель МВД Прити Пател, уточняет ТАСС.