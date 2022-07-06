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1 час назад

Самолет и вертолет Медведчука передали ВСУ

Илья Родин

Киевские власти конфисковали самолет и вертолет народного депутата Украины Виктора Медведчука. Воздушные суда были переданы для нужд ВСУ. Об этом пишет издание «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского генпрокурора.

Самолет и вертолет Медведчука передали ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что видного политика и общественного деятеля, миллионера Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене, присвоении и растрате имущества.

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В сообщении говорится, что арест активов депутата был произведен по ходатайству прокуроров. В частности, у него были конфискованы расположенный в Закарпатье загородный комплекс «Медвежья дубрава», частные вертолет и самолет.

Ранее парламент Украины принял законопроект, который существенно упрощает процедуру конфискации денежных средств и недвижимости попавших под ограничительные меры россиян. В правящей партии «Слуга народа» рассказали, что, благодаря ему, можно будет изъять в пользу страны имущество Виктора Медведчука.

В мире,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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