Самолет и вертолет Медведчука передали ВСУ

Киевские власти конфисковали самолет и вертолет народного депутата Украины Виктора Медведчука. Воздушные суда были переданы для нужд ВСУ. Об этом пишет издание «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского генпрокурора.

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Отмечается, что видного политика и общественного деятеля, миллионера Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене, присвоении и растрате имущества.

В сообщении говорится, что арест активов депутата был произведен по ходатайству прокуроров. В частности, у него были конфискованы расположенный в Закарпатье загородный комплекс «Медвежья дубрава», частные вертолет и самолет.