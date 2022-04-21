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44 минуты назад

Украина упростила процедуру изъятия имущества россиян

Никита Бородкин

Парламент Украины принял законопроект, который упрощает процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина упростила процедуру изъятия имущества россиян
Фото: EPAEPA

В партии «Слуга народа» подчеркнули, что закон необходим для создания возможности в упрощенном порядке арестовать все активы, имущество, компании и недвижимость тех граждан России, в отношении которых были введены санкции. Их собираются направить на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителей страны и помощь государству.

В партии добавили, что законопроект может помочь в конфискации активов украинского политика Виктора Медведчука в пользу Украины.

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Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это страны Запада начали вводить различные санкции против граждан России и юридических лиц.

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