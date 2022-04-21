Украина упростила процедуру изъятия имущества россиян

Парламент Украины принял законопроект, который упрощает процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
В партии «Слуга народа» подчеркнули, что закон необходим для создания возможности в упрощенном порядке арестовать все активы, имущество, компании и недвижимость тех граждан России, в отношении которых были введены санкции. Их собираются направить на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителей страны и помощь государству.
В партии добавили, что законопроект может помочь в конфискации активов украинского политика Виктора Медведчука в пользу Украины.
Напомним, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это страны Запада начали вводить различные санкции против граждан России и юридических лиц.