Украина упростила процедуру изъятия имущества россиян

Парламент Украины принял законопроект, который упрощает процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

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В партии «Слуга народа» подчеркнули, что закон необходим для создания возможности в упрощенном порядке арестовать все активы, имущество, компании и недвижимость тех граждан России, в отношении которых были введены санкции. Их собираются направить на восстановление экономики Украины, компенсацию ущерба жителей страны и помощь государству.

В партии добавили, что законопроект может помочь в конфискации активов украинского политика Виктора Медведчука в пользу Украины.