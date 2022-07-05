Корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант заявил, что Киеву следует любыми путями добиться значимых успехов в боевых действиях. Он полагает, что если Украине не удастся летом это сделать, то с осени 2022 года лидеры западных государств станут сокращать поддержку страны.
Рональд Олифант подчеркнул, что «победа Украины в наступлении будет рассматриваться как подтверждение политики», которую отстаивают главы Польши, Великобритании и США.
Журналист отметил, что многие влиятельные политики в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне уверены, что «западная поддержка Украины бесполезна».
По мнению Олифанта, военнослужащим ВСУ, чтобы вернуть веру Запада в их возможности, следует взять Херсон, который находится под контролем ВС РФ с первых дней спецоперации. Но, считает корреспондент, это практически «невозможно», так как украинские военные понесли слишком большие потери на Донбассе.
Обозреватель итальянской газеты Il Giornale Джан Микалессин сообщил ранее, что Западу, чтобы избежать глобального кризиса, необходимо прекратить поддержку Киева.