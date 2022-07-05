Telegraph: Запад сократит помощь Украине из-за бессмысленности поддержки Киева

Фото: Reuters Reuters

Корреспондент британской газеты The Telegraph Рональд Олифант заявил, что Киеву следует любыми путями добиться значимых успехов в боевых действиях. Он полагает, что если Украине не удастся летом это сделать, то с осени 2022 года лидеры западных государств станут сокращать поддержку страны.

Рональд Олифант подчеркнул, что «победа Украины в наступлении будет рассматриваться как подтверждение политики», которую отстаивают главы Польши, Великобритании и США.

Журналист отметил, что многие влиятельные политики в Берлине, Париже и даже в Вашингтоне уверены, что «западная поддержка Украины бесполезна».

По мнению Олифанта, военнослужащим ВСУ, чтобы вернуть веру Запада в их возможности, следует взять Херсон, который находится под контролем ВС РФ с первых дней спецоперации. Но, считает корреспондент, это практически «невозможно», так как украинские военные понесли слишком большие потери на Донбассе.