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45 минут назад

В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины

Илья Родин

Обозреватель итальянской газеты Il Giornale Джан Микалессин заявил, что западным странам следует прекратить поддержку Киева. Он полагает, что необходимо добиваться возобновления мирного диалога с Москвой.

В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналиста, после освобождения российскими военнослужащими Лисичанска у Североатлантического альянса появились сомнения в том, что следует и далее поддерживать Украину. Кроме того, в организации задумались о том, что необходимо снова сесть за стол переговоров с Москвой.

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Джан Микалессин отметил, что, возможно, встречу представителей РФ и НАТО можно было бы провести в ближайшее время, не дожидаясь ноябрьского саммита G20 в Индонезии.

По его мнению, ВСУ «не идут ни в какое сравнение с российской армией». Он полагает, что высокотехнологичное оружие, поставляемое на Украину западными странами, «не сможет как-то изменить ход боевых действий».

Кроме военной слабости Украины, уверен Микалессин, следует принимать во внимание и экономические факторы, в частности то, что существуют неиллюзорные риски беспрецедентного подорожания необходимых западным странам энергоресурсов.

По словам аналитика, многие политики ведущих держав «спрашивают себя, а не лучше ли договориться [ с Россией] сейчас», до наступления кризиса.

В мире,Джан Микалессин,НАТО,
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