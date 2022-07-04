В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины

Обозреватель итальянской газеты Il Giornale Джан Микалессин заявил, что западным странам следует прекратить поддержку Киева. Он полагает, что необходимо добиваться возобновления мирного диалога с Москвой.

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По мнению журналиста, после освобождения российскими военнослужащими Лисичанска у Североатлантического альянса появились сомнения в том, что следует и далее поддерживать Украину. Кроме того, в организации задумались о том, что необходимо снова сесть за стол переговоров с Москвой.

Джан Микалессин отметил, что, возможно, встречу представителей РФ и НАТО можно было бы провести в ближайшее время, не дожидаясь ноябрьского саммита G20 в Индонезии.

По его мнению, ВСУ «не идут ни в какое сравнение с российской армией». Он полагает, что высокотехнологичное оружие, поставляемое на Украину западными странами, «не сможет как-то изменить ход боевых действий».

Кроме военной слабости Украины, уверен Микалессин, следует принимать во внимание и экономические факторы, в частности то, что существуют неиллюзорные риски беспрецедентного подорожания необходимых западным странам энергоресурсов.