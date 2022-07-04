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1 час назад

Дуда заявил, что Балтика станет внутренним морем НАТО

Илья Родин

Президент Польши Анджей Дуда заявил на заседании Совета национальной безопасности республики, что Балтийское море якобы станет внутренним морем НАТО. Об этом пишет РИА «Новости».

Анджей Дуда выразил надежду, что страны Североатлантического альянса быстро ратифицируют принятие Швеции и Финляндии в организацию.

В Финляндии захотели поставить базу НАТО на границе с РФ

Политик подчеркнул, что после вступления «двух очень сильных стран с долгой и сильной военной традицией» в блок «Балтийское море станет внутренним бассейном НАТО». Кроме того, уточнил Дуда, «граница России с НАТО вытянется на 1400 километров».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил ранее, что польским политикам «следует умерить свой воинственный пыл».

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