В Совфеде ответили на заявление Польши о готовности сражаться против России

Никто не собирается нападать на Польшу, но ей стоило бы умерить свой воинственный пыл. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, 40 млн поляков готовы оказать сопротивление в случае вторжения России на территорию страны.

В свою очередь Владимир Джабаров констатировал, что Польше должно быть стыдно, что

«у нее во главе правительства стоит человек, который несет откровенную чепуху».

«Никому не нужна Польша и никто нападать на нее не хочет. А вот Польше самой следовало бы умерить свой воинственный пыл», — подчеркнул сенатор.

Он также назвал недостойным главы правительства современной европейской страны попытку «обвинить Россию во всех смертных грехах» и столкнуть ее с НАТО, «отсидевшись, как обычно, в стороне».

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Русский мир является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заметил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.