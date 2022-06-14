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1 час назад

В Совфеде ответили на заявление Польши о готовности сражаться против России

Алиса Селезнёва

Никто не собирается нападать на Польшу, но ей стоило бы умерить свой воинственный пыл. Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, 40 млн поляков готовы оказать сопротивление в случае вторжения России на территорию страны.

В свою очередь Владимир Джабаров констатировал, что Польше должно быть стыдно, что

«у нее во главе правительства стоит человек, который несет откровенную чепуху».

«Никому не нужна Польша и никто нападать на нее не хочет. А вот Польше самой следовало бы умерить свой воинственный пыл», — подчеркнул сенатор.

Он также назвал недостойным главы правительства современной европейской страны попытку «обвинить Россию во всех смертных грехах» и столкнуть ее с НАТО, «отсидевшись, как обычно, в стороне».

Польша заявила о готовности сражаться против России

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Русский мир является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». А министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заметил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обратил внимание на то, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями.

Политика,Видео,Матеуш Моравецкий,Петр Глиньский,Владимир Джабаров,Сергей Нарышкин,Анджей Дуда,СВР России,НАТО,Совет Федерации,
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