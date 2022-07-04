"Ватан" - это одна из двух основных националистических партий в Турции. Формально они находятся в оппозиции президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану
, тем не менее их нельзя назвать новоявленными. Конечно, все зависит от точки зрения на те процессы, которые там происходят, и на внутреннюю политическую структуру. Я бы со своей точки зрения сказал, что "Ватан" - одна из тех партий, через которые Эрдоган, во-первых, прощупывает настроения населения, а, во-вторых, осуществляет некие PR-кампании, в том числе и провокативного характера, которые ему самому как лидеру правящей партии проводить не с руки.
Всем известна история про то, как Эрдоган выторговывал себе преференции через шантаж Финляндии
и Швеции
в отношении их вступления в Североатлантический альянс. Эта ситуация понятна, к ней по-разному можно относиться. Кто-то говорит, что это был RR-ход, из которого на самом деле ничего не вышло, потому что он отступил назад. Я считаю, что он добился того, чего хотел, но не до конца. Потому что еще есть сомнения в том, что Финляндия и Швеция выполнят условия, которые им поставил Эрдоган, в частности, по выдаче двадцати с лишним, если не больше, скрывающихся на территории Швеции и Финляндии оппозиционеров. Есть некие рассуждения, которые мы слышим, о том, что, скорее всего, будет попытка свести это на нет. Для Эрдогана это нежелательный ход, потому что он уже практически показал своему населению, избирателям, что он - "крутой мужик", который даже с НАТО, с американцами не просто говорит наравне, а еще и диктует им свои условия. Это импонирует душе и сердцу простого турецкого обывателя. Если ситуация с договоренностями со Швецией и Финляндией в части, касающейся выдачи курдских оппозиционеров, сойдет на нет, то, с точки зрения Эрдогана, ему будет нанесен достаточно серьезный имиджевый урон. Поэтому, судя по всему, есть понимание того, что хорошее впечатление надо усугубить. А как его усугубить? Надо сделать следующий шаг. Например, дав понять своим коллегам за океаном, что, мол, послушайте, население моей страны требует, чтобы мы покинули ваш "замечательный" альянс. И что вы теперь будете делать, учитывая, что Турция - единственный член блока НАТО, находящийся на Ближнем Востоке, плюс еще и со второй по величине армией? Это элемент альянса, который Брюссель потерять не захочет в любом случае, а уж Соединенные Штаты - и подавно. Давайте помнить о базе Инджирлик, являющейся одной из основных баз подскока, и так далее.
Поэтому эта кампания - еще один шаг в сторону затяжных и "героических" переговоров. Эрдоган скажет: "Я ничего не могу сделать, потому что я слуга своего народа, своих избирателей, которые требуют, чтобы мы вышли из НАТО, мне придется это сделать. Или не придется. А для того, чтобы мне не пришлось, вы должны мне в этом деле помочь, пойдя на такие-то и еще такие-то уступки". Эрдоган показывает мастер-класс политического оппортунизма в современных условиях, это надо понимать. Вся конструкция внутренней политики Эрдогана направлена на обеспечение проведения этой показательной порки западных коллег, скажем так.
Конечно, у определенной части турецкого общества есть запрос на выход страны из НАТО, он был всегда. Она считает, что нахождение Турции в составе Североатлантического альянса не помогает, а, наоборот, вредит амбициям турецкого государства, в частности в Восточном Средиземноморье. Потому что членство в альянсе в определенной степени связывает руки Анкаре, например, в ее взаимоотношениях с Грецией, которая тоже является членом блока НАТО. И по уставу организации есть ограничения в плане того, можно ли поднять на нее голос? Еще хуже - палку или руку... Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что среди подписантов и участников этой кампании есть искренние сторонники того, что Турция должна выйти из блока. Но при этом надо понимать, что в подавляющем большинстве турецкому обывателю, честно говоря, "фиолетово", они в НАТО, или вне НАТО. Главное, чтобы внутри страны развивалась экономика, чтобы турецкая лира имела приличную покупательную способность. Но мы говорим о политических элитах. А внутри политических элит именно такой расклад. Как мне представляется, все-таки та часть электората, которая искренне желает выхода Турции из НАТО, в меньшинстве. А большинство составляют оппортунистически настроенные части элит, которые прекрасно понимают, чего хочет и что делает Эрдоган. Они прекрасно понимают, что своей внешнеполитической эквилибристикой Эрдоган, что греха таить, так или иначе обеспечивает счастливое будущее своей страны.