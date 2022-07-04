Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с "Рамблером" рассказал о значении развернутой в Турции кампании по выходу страны из НАТО . Аналитик отметил, что акция призвана усилить позиции Анкары в ее переговорах с партнерами по Североатлантическому альянсу.

Ранее турецкая партия "Ватан" ("Родина") развернула в крупных городах Турции масштабную кампанию по выходу Анкары из НАТО. Издание Aydinlik сообщало, что акция была встречена "с интересом со стороны всех слоев общества", ее поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.