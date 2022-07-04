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55 минут назад

Эксперт назвал цель развернутой в Турции кампании по выходу страны из НАТО

Семён Капранов
Андрей Чупрыгинэксперт

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с "Рамблером" рассказал о значении развернутой в Турции кампании по выходу страны из НАТО. Аналитик отметил, что акция призвана усилить позиции Анкары в ее переговорах с партнерами по Североатлантическому альянсу.

"Ватан" - это одна из двух основных националистических партий в Турции. Формально они находятся в оппозиции президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану, тем не менее их нельзя назвать новоявленными. Конечно, все зависит от точки зрения на те процессы, которые там происходят, и на внутреннюю политическую структуру. Я бы со своей точки зрения сказал, что "Ватан" - одна из тех партий, через которые Эрдоган, во-первых, прощупывает настроения населения, а, во-вторых, осуществляет некие PR-кампании, в том числе и провокативного характера, которые ему самому как лидеру правящей партии проводить не с руки.

Всем известна история про то, как Эрдоган выторговывал себе преференции через шантаж Финляндии и Швеции в отношении их вступления в Североатлантический альянс. Эта ситуация понятна, к ней по-разному можно относиться. Кто-то говорит, что это был RR-ход, из которого на самом деле ничего не вышло, потому что он отступил назад. Я считаю, что он добился того, чего хотел, но не до конца. Потому что еще есть сомнения в том, что Финляндия и Швеция выполнят условия, которые им поставил Эрдоган, в частности, по выдаче двадцати с лишним, если не больше, скрывающихся на территории Швеции и Финляндии оппозиционеров. Есть некие рассуждения, которые мы слышим, о том, что, скорее всего, будет попытка свести это на нет. Для Эрдогана это нежелательный ход, потому что он уже практически показал своему населению, избирателям, что он - "крутой мужик", который даже с НАТО, с американцами не просто говорит наравне, а еще и диктует им свои условия. Это импонирует душе и сердцу простого турецкого обывателя. Если ситуация с договоренностями со Швецией и Финляндией в части, касающейся выдачи курдских оппозиционеров, сойдет на нет, то, с точки зрения Эрдогана, ему будет нанесен достаточно серьезный имиджевый урон. Поэтому, судя по всему, есть понимание того, что хорошее впечатление надо усугубить. А как его усугубить? Надо сделать следующий шаг. Например, дав понять своим коллегам за океаном, что, мол, послушайте, население моей страны требует, чтобы мы покинули ваш "замечательный" альянс. И что вы теперь будете делать, учитывая, что Турция - единственный член блока НАТО, находящийся на Ближнем Востоке, плюс еще и со второй по величине армией? Это элемент альянса, который Брюссель потерять не захочет в любом случае, а уж Соединенные Штаты - и подавно. Давайте помнить о базе Инджирлик, являющейся одной из основных баз подскока, и так далее.

Поэтому эта кампания - еще один шаг в сторону затяжных и "героических" переговоров. Эрдоган скажет: "Я ничего не могу сделать, потому что я слуга своего народа, своих избирателей, которые требуют, чтобы мы вышли из НАТО, мне придется это сделать. Или не придется. А для того, чтобы мне не пришлось, вы должны мне в этом деле помочь, пойдя на такие-то и еще такие-то уступки". Эрдоган показывает мастер-класс политического оппортунизма в современных условиях, это надо понимать. Вся конструкция внутренней политики Эрдогана направлена на обеспечение проведения этой показательной порки западных коллег, скажем так.

Конечно, у определенной части турецкого общества есть запрос на выход страны из НАТО, он был всегда. Она считает, что нахождение Турции в составе Североатлантического альянса не помогает, а, наоборот, вредит амбициям турецкого государства, в частности в Восточном Средиземноморье. Потому что членство в альянсе в определенной степени связывает руки Анкаре, например, в ее взаимоотношениях с Грецией, которая тоже является членом блока НАТО. И по уставу организации есть ограничения в плане того, можно ли поднять на нее голос? Еще хуже - палку или руку... Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что среди подписантов и участников этой кампании есть искренние сторонники того, что Турция должна выйти из блока. Но при этом надо понимать, что в подавляющем большинстве турецкому обывателю, честно говоря, "фиолетово", они в НАТО, или вне НАТО. Главное, чтобы внутри страны развивалась экономика, чтобы турецкая лира имела приличную покупательную способность. Но мы говорим о политических элитах. А внутри политических элит именно такой расклад. Как мне представляется, все-таки та часть электората, которая искренне желает выхода Турции из НАТО, в меньшинстве. А большинство составляют оппортунистически настроенные части элит, которые прекрасно понимают, чего хочет и что делает Эрдоган. Они прекрасно понимают, что своей внешнеполитической эквилибристикой Эрдоган, что греха таить, так или иначе обеспечивает счастливое будущее своей страны.
Андрей Чупрыгин
Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Ранее турецкая партия "Ватан" ("Родина") развернула в крупных городах Турции масштабную кампанию по выходу Анкары из НАТО. Издание Aydinlik сообщало, что акция была встречена "с интересом со стороны всех слоев общества", ее поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях.

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