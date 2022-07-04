В Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО

«Ватан» планирует предложить правительству выйти из альянса. Aydinlik пишет, что кампания «Выйдем из НАТО!» была встречена «с интересом со стороны всех слоев общества». Как утверждает издание, «акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях». «В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. Однако турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности, и что если Швеция «попытается затянуть реализацию взятых обязательств или будет лицемерить», Турция «вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО».