«Это поражение»: Литву возмутила позиция ЕС по Калининграду

В Литве негативно восприняли позицию Европейского союза касательно запрета транзита грузов в Калининград. Литовские власти назвали ее «поражением». Об этом пишет Der Spiegel, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ возмущено действиями Литвы в Калининграде и призывает снять ограничения по транзиту товаров. Предполагается, что в скором времени ЕС опубликует юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, уточняющее, что ограничения не затрагивают перевозку грузов в Калининград.
Spiegel отмечает, что Европейская комиссия с помощью этого решения позволит Литве отступить и при этом «сохранить лицо». Однако Вильнюс воспринимает этот шаг как «поражение».
«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — считает неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Кроме того, Spiegel подчеркивает, что уже сейчас есть неутешительные прогнозы для Литвы, которая ощутит на себе последствия своих действий. Литовский политолог Довиле Якнюнайте считает, что Россия «напугала Еврокомиссию» и успешно поставила под сомнение репутацию страны.
В публикации отмечается, что последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. В этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро и планируют сокращение штата.