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1 час назад

«Это поражение»: Литву возмутила позиция ЕС по Калининграду

Елена Прошина

В Литве негативно восприняли позицию Европейского союза касательно запрета транзита грузов в Калининград. Литовские власти назвали ее «поражением». Об этом пишет Der Spiegel, передает РИА Новости.

«Это поражение»: Литву возмутила позиция ЕС по Калининграду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ возмущено действиями Литвы в Калининграде и призывает снять ограничения по транзиту товаров. Предполагается, что в скором времени ЕС опубликует юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, уточняющее, что ограничения не затрагивают перевозку грузов в Калининград.

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Spiegel отмечает, что Европейская комиссия с помощью этого решения позволит Литве отступить и при этом «сохранить лицо». Однако Вильнюс воспринимает этот шаг как «поражение».

«Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции», — считает неназванный литовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Кроме того, Spiegel подчеркивает, что уже сейчас есть неутешительные прогнозы для Литвы, которая ощутит на себе последствия своих действий. Литовский политолог Довиле Якнюнайте считает, что Россия «напугала Еврокомиссию» и успешно поставила под сомнение репутацию страны.

В публикации отмечается, что последствия конфликта с Москвой для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже становятся очевидными. В этом году Литовские железные дороги ожидают убытков в размере 150 миллионов евро и планируют сокращение штата.

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