Европа оказалась под угрозой крупной вспышки COVID-19

«Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничительные меры, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни», - заявил Клюге в интервью APF.