Европа оказалась под угрозой крупной вспышки COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что летом в Европе ожидается высокий уровень заболеваемости COVID-19.
«Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничительные меры, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни», - заявил Клюге в интервью APF.
В ВОЗ отметили, что в 53 странах Европы в настоящее время фиксируют чуть менее 500 тысяч заражений коронавирусом ежедневно. Крюге считает, что необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике COVID-19 - делать прививки, носить маски в людных местах.
Ранее "СП" писала о том, что за последние сутки в нашей стране зафиксировано 3 106 новых случаев коронавируса COVID-19.