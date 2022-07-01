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1 час назад

В Европе прогнозируют крупную вспышку COVID-19

Свободная прессаиещё 1

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что летом в Европе ожидается высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Европа оказалась под угрозой крупной вспышки COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничительные меры, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни», - заявил Клюге в интервью APF.

В ВОЗ отметили, что в 53 странах Европы в настоящее время фиксируют чуть менее 500 тысяч заражений коронавирусом ежедневно. Крюге считает, что необходимо соблюдать все рекомендации по профилактике COVID-19 - делать прививки, носить маски в людных местах.

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Ранее "СП" писала о том, что за последние сутки в нашей стране зафиксировано 3 106 новых случаев коронавируса COVID-19.

В мире,COVID-19,Ханс Клюге,ВОЗ,
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