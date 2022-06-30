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3 часа назад

Надежда на Россию: что происходит на Шри-Ланке

Александр Котлеткин

Шри-Ланка изъявила желание сотрудничать с Россией в сфере поставок нефти. Соответствующее обращение президент республики Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает ланкийская газета The Daily со ссылкой на источник, близкий к офису Раджапаксы.

1/14 Шри-Ланка изъявила желание сотрудничать с Россией в сфере поставок нефти
Фото: globallookpress.com
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2/14 Соответствующее обращение президент республики Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает ланкийская газета The Daily со ссылкой на источник, близкий к офису Раджапаксы
Фото: globallookpress.com
3/14 Отмечается, что они проведут телефонный разговор в ближайшие дни
Фото: globallookpress.com
4/14 Во время него они постараются договориться в визите президента Шри-Ланки в Москву
Фото: globallookpress.com
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5/14 В республике наблюдается сильная нехватка топлива в связи с худшим с момента обретения независимости экономическим кризисом
Фото: globallookpress.com
6/14 Запасов практически не осталось
Фото: globallookpress.com
7/14 Это привело к переводу работников государственного сектора на удаленный режим
Фото: globallookpress.com
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8/14 Дети также учатся дистанционно из-за отсутствия бензина для заправки школьных автобусов
Фото: globallookpress.com
9/14 
10/14 До 10 июля бензин и дизельное топливо будут получать лишь транспортные средства, имеющие отношение к основным службам
Фото: Reuters
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11/14 Люди в очереди за бензином
Фото: Reuters
12/14 Протесты в Шри-Ланке против роста стоимости жизни
Фото: Reuters
13/14 Очередь за бензином у автозаправки на Шри-Ланке
Фото: Reuters
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14/14 Люди в очереди за бензином
Фото: Reuters

Отмечается, что они проведут телефонный разговор в ближайшие дни. Во время него они постараются договориться в визите президента Шри-Ланки в Москву.

В республике наблюдается сильная нехватка топлива в связи с худшим с момента обретения независимости экономическим кризисом. Запасов практически не осталось. Это привело к переводу работников государственного сектора на удаленный режим. Дети также учатся дистанционно из-за отсутствия бензина для заправки школьных автобусов.

До 10 июля бензин и дизельное топливо будут получать лишь транспортные средства, имеющие отношение к основным службам.

Что происходит на Шри-Ланке - в галерее "Рамблера"

В мире,Фото,Владимир Путин,
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