Надежда на Россию: что происходит на Шри-Ланке

Шри-Ланка изъявила желание сотрудничать с Россией в сфере поставок нефти. Соответствующее обращение президент республики Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает ланкийская газета The Daily со ссылкой на источник, близкий к офису Раджапаксы.

1/14 Шри-Ланка изъявила желание сотрудничать с Россией в сфере поставок нефти Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 Соответствующее обращение президент республики Готабая Раджапакса направил российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает ланкийская газета The Daily со ссылкой на источник, близкий к офису Раджапаксы Фото: globallookpress.com 3/14 Отмечается, что они проведут телефонный разговор в ближайшие дни Фото: globallookpress.com 4/14 Во время него они постараются договориться в визите президента Шри-Ланки в Москву Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 В республике наблюдается сильная нехватка топлива в связи с худшим с момента обретения независимости экономическим кризисом Фото: globallookpress.com 6/14 Запасов практически не осталось Фото: globallookpress.com 7/14 Это привело к переводу работников государственного сектора на удаленный режим Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 Дети также учатся дистанционно из-за отсутствия бензина для заправки школьных автобусов Фото: globallookpress.com 9/14 10/14 До 10 июля бензин и дизельное топливо будут получать лишь транспортные средства, имеющие отношение к основным службам Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 Люди в очереди за бензином Фото: Reuters 12/14 Протесты в Шри-Ланке против роста стоимости жизни Фото: Reuters 13/14 Очередь за бензином у автозаправки на Шри-Ланке Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14 Люди в очереди за бензином Фото: Reuters

Отмечается, что они проведут телефонный разговор в ближайшие дни. Во время него они постараются договориться в визите президента Шри-Ланки в Москву.

В республике наблюдается сильная нехватка топлива в связи с худшим с момента обретения независимости экономическим кризисом. Запасов практически не осталось. Это привело к переводу работников государственного сектора на удаленный режим. Дети также учатся дистанционно из-за отсутствия бензина для заправки школьных автобусов.

До 10 июля бензин и дизельное топливо будут получать лишь транспортные средства, имеющие отношение к основным службам.