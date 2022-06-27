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1 час назад

Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС

Елена Прошина

Власти Ирана и Аргентины подали заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Tasnim.

Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС
Фото: © Пресс-служба Президента РФ© Пресс-служба Президента РФ

В агентстве отметили, что соответствующие заявления в странах на счет вступления в БРИКС сделали официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде и президент Аргентины Альберто Фернандес. Последний сделал это еще три дня назад во время онлайн-саммита группы, добавили в Tasnim.

Страны БРИКС приняли итоговую декларацию саммита

Ранее помощник главы России Юрий Ушаков заявлял, что в Москве положительно смотрят на вопрос возможного расширения БРИКС. По его словам, в РФ рассчитывают на более тесное взаимодействие со странами Азии, Африки и Латинской Америки в формате «БРИКС плюс».

Напомним, что на данный момент в группу входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

В мире,Альберто Фернандес,Юрий Ушаков,БРИКС,
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