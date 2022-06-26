Джонсон намерен устроить встречу Зеленского с королевой Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается в октябре пригласить главу Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. В рамках визита возможна личная встреча украинского политика с королевой Великобритании Елизаветой II. Детали мероприятия прорабатываются в настоящее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.
Отмечается, что во время поездки Зеленский сможет присутствовать на съезде правящей Консервативной партии
Журналисты уточнили, что Джонсон планирует использовать поездку главы Украины в Англию в личных целях. Он надеется повысить собственный рейтинг, который постоянно снижается из-за череды разнообразных скандалов.
Редакция газеты полагает, что если ситуация на Украине не улучшится и конфликт продолжится до осени, то Зеленский получит в Британии политическое убежище и не станет покидать страну.
Ранее сообщалось, что Джонсон намеревается на саммите «Большой семерки» бороться с проявлениями «усталости» по отношению к украинской ситуации. Он потребует поддерживать Киев в прежнем объеме.