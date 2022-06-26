Джонсон намерен устроить встречу Зеленского с королевой Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается в октябре пригласить главу Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. В рамках визита возможна личная встреча украинского политика с королевой Великобритании Елизаветой II. Детали мероприятия прорабатываются в настоящее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

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Отмечается, что во время поездки Зеленский сможет присутствовать на съезде правящей Консервативной партии

Журналисты уточнили, что Джонсон планирует использовать поездку главы Украины в Англию в личных целях. Он надеется повысить собственный рейтинг, который постоянно снижается из-за череды разнообразных скандалов.

Редакция газеты полагает, что если ситуация на Украине не улучшится и конфликт продолжится до осени, то Зеленский получит в Британии политическое убежище и не станет покидать страну.