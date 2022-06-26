Джонсон готовит обращение к лидерам G7 по Украине

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намеревается в своем выступлении на саммите «Большой семерки» (G7) потребовать продолжения поддержки Украины в прежнем объеме. По его мнению, проявление «усталости» в этом вопросе будет на руку властям РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.
Отмечается, что встреча лидеров стран G7 (США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Германии и Италии) стала первой с начала российской спецоперации на Украине.
«Сейчас не время отказываться от Украины. Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода», - подчеркнул Борис Джонсон.
В сообщении пресс-службы также говорится о том, что Британия направит $525 млн в качестве обеспечения для получения Украиной крупного кредита от Всемирного банка в конце 2022 года.
«Эти инвестиции помогут сохранить украинское государство. Великобритания покрывает стоимость кредита только в том случае, если правительство Украины не в состоянии платить. Таким образом, они являются как инвестицией в стратегическую устойчивость Украины, так и выражением уверенности в будущем страны», - уточнили в офисе премьера.
Борис Джонсон ранее посетил Киев. После визита он сообщил, что повсеместно наблюдается «небольшая усталость от темы Украины».