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47 минут назад

Джонсон призовет лидеров G7 не допустить «усталости» от поддержки Украины

Илья Родин

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намеревается в своем выступлении на саммите «Большой семерки» (G7) потребовать продолжения поддержки Украины в прежнем объеме. По его мнению, проявление «усталости» в этом вопросе будет на руку властям РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главы британского правительства.

Джонсон готовит обращение к лидерам G7 по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что встреча лидеров стран G7 (США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Германии и Италии) стала первой с начала российской спецоперации на Украине.

«Сейчас не время отказываться от Украины. Великобритания будет и впредь поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что их безопасность — это наша безопасность, а их свобода — это наша свобода», - подчеркнул Борис Джонсон.

В сообщении пресс-службы также говорится о том, что Британия направит $525 млн в качестве обеспечения для получения Украиной крупного кредита от Всемирного банка в конце 2022 года.

«Эти инвестиции помогут сохранить украинское государство. Великобритания покрывает стоимость кредита только в том случае, если правительство Украины не в состоянии платить. Таким образом, они являются как инвестицией в стратегическую устойчивость Украины, так и выражением уверенности в будущем страны», - уточнили в офисе премьера.

Борис Джонсон ранее посетил Киев. После визита он сообщил, что повсеместно наблюдается «небольшая усталость от темы Украины».

В мире,Борис Джонсон,Правительство Украины,Всемирный Банк,
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